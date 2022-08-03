Начался процесс аккредитации журналистов, желающих освещать фестиваль STARMUS

Начался процесс аккредитации журналистов, желающих участвовать и освещать международный фестиваль STARMUS VI, который пройдет в Армении с 5 по 10 сентября.

Как передает «Арменпресс», для армянских СМИ разработана электронная форма на армянском языке, на которой принимаются заявки: https://forms.gle/rG3UR5vuR26EnN9p7. Она размещена и на сайте STARMUS: https://www.starmus.com/media-accreditation, где публикуется информация для представителей армянских и международных СМИ.

После заполнения электронной формы на адрес электронной почты, указанный в заявке, в течение 5 дней будет отправлено письмо с подтверждением аккредитации.

Подробная программа фестиваля доступна на сайте: www.starmus.com/program

Фестиваль STARMUS в первой декаде сентября Армению превратит в мировой центр науки, технологий, искусства и музыки. В нем примут участие известные ученые и звезды музыки. Мероприятие будут освещать и зарубежные СМИ, которые пройдут предусмотренный для них процесс аккредитации.

До сих пор фестиваль STARMUS проводился на Тенерифе (Канарские острова, Испания), в Норвегии и в Швейцарии.

Фестиваль науки и искусства STARMUS VI в Армении пройдет под названием «STARMUS VI. 50 лет на Марсе» и будет посвящен 50-летию первой высадки на Марсе космической станции «Марс-3». Примечательно, что «Марс-3» был доставлен на Красную планету роботом «Проп-М» (Prop-M), созданным известным армянским инженером Александром Кемурджяном.

Фестиваль STARMUS, связанный с именами Стивена Хокинга, Брайана Мэйя, Алексея Леонова и других знаменитостей, проводится с 2011 года, он объединяет науку, образование, искусство и технологии.

Фестиваль STARMUS был основан астрофизиком Гариком Исраеляном и легендарным гитаристом Queen, астрофизиком Брайаном Мэйем, став площадкой, объединившей всемирно известных ученых, нобелевских лауреатов, астронавтов, мыслителей, деятелей науки, культуры и искусства, в рамках которой они делятся своими знаниями, опытом и последними открытиями. Их объединение вокруг одной платформы делает возможным выявление проблем нашей современности и поиски путей их решений.