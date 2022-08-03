ЕС предложил указывать в контрактах, что в импортируемой нефти нет составляющей из РФ

Евросоюз рекомендует импортерам нефти прописывать в договоре купли-продажи пункт, которым экспортер будет подтверждать, что нефть не содержит российской составляющей, как передает Арменпресс, об этом говорится в документе ЕС.

В противном случае экспортер будет нести договорную ответственность за любые неверные заявления, предупредили европейские чиновники.

Евросоюз запретит импорт российской нефти, поставляемой морским путем, с декабря 2022 года.