МИД Китая осудил визит Нэнси Пелоси на Тайвань и призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как передает «Арменпресс», в распространенном МИД КНР заявлении говорится, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань является грубым нарушением принципа «Одного Китая» и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, а также подрывает политическую основу китайско-американских отношений. В Китае визит спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань расценили как посягательство на суверенитет и территориальную целостность Китая, которое нанесет ущерб стабильности и миру в регионе.

В заявлении говорится, что китайская сторона осуждает визит и выразила американской стороне резкий протест.

Согласно заявлению МИД КНР, Конгресс США как составляющая властей этой страны должен прекратить все официальные контакты с Тайбэем. Китай назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань политической провокацией, которая направлена на повышение уровня официальных контактов между Вашингтоном и Тайбэем, что неприемлемо для китайской стороны.

В заявлении отмечено, что Вашингтон рассматривает Тайвань как инструмент для сдерживания Китая, а визит был квалифицирован как «приключение, которое чересчур опасно».

«Для выстраивания отношений между Китаем и США как между двумя крупными державами безальтернативным выбором являются взаимное уважение, мирное сосуществование, избежание конфликтов и достижение взаимовыгодного сотрудничества. Тайваньский вопрос относится исключительно к внутренним делам Китая, о чем никакая другая страна не вправе судить», - говорится в заявлении МИД КНР.

Пекин призвал Вашингтон не разыгрывать «тайваньскую карту», не вмешиваться в тайваньские дела, поскольку это исключительно внутреннее дело Китая.