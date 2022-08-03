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Президент Армении и депутат Риксдага Швеции обменялись мнениями о региональных развитиях и перспективах сотрудничества

Президент Армении и депутат Риксдага Швеции обменялись мнениями о региональных развитиях и перспективах сотрудничества

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял депутата Риксдага Швеции, председателя группы дружбы Швеция-Армения Арина Карапета.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента РА, депутат представил президенту возможности развития армяно-шведского сотрудничества и содействия Швеции осуществляемым в Армении реформам. Особое внимание было уделено расширению сотрудничества, в частности, в сфере туризма и культуры.

Собеседники обменялись мыслями о демократическом развитии Армении, о региональных развитиях и перспективах.
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