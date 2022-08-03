В Тайбэе заявили, что отреагируют на военную активность Пекина укреплением связей с США

Тайбэй в ответ на усиление военной активности Пекина в районе Тайваньского пролива намерен наращивать свою оборону и укреплять взаимодействие с США. Как передает Арменпресс, об этом заявило в среду на своем официальном сайте тайваньское внешнеполитическое ведомство.

"В нынешней ситуации правительство, помимо наращивания оборонных возможностей, также будет поддерживать тесные контакты и взаимодействие с США и другими близкими по взглядам странами, совместно защищать основанный на правилах международный порядок, избегать наращивания эскалации в регионе, поддерживать мир, стабильность и процветание в Тайваньском проливе, а также во всем Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство острова заявило, что Пекин своей военной активностью в районе "бросил вызов мировому порядку, нарушил мир и стабильность в Тайваньском проливе". Особую обеспокоенность в Тайбэе вызвал запрет властей в Пекине на вхождение в зоны проведения учений для иностранных самолетов и судов, говорится в сообщении. Это, по мнению ведомства, серьезно влияет на международную торговлю и логистику.

Несмотря на протесты со стороны Пекина, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник вечером прибыла на Тайвань. Этот визит стал первым посещением острова американским политиком такого ранга за последние 25 лет. КНР неоднократно предупреждала американскую сторону, что визит, если он состоится, не останется без последствий и Китай примет жесткие меры. В ответ Пекин объявил о начале целой серии масштабных военных учений вдоль побережья и в шести районах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и пусками ракет.