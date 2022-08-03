Газоснабжение по ряду адресов Котайкской области и Ванадзора временно будет прекращено

Для проведения плановых и подготовительных к зиме работ 4 августа с 09:00 до 18:00 будет прекращено газоснабжение потребителей по следующим адресам: ул. 1-я, 2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 19-я квартала Терьян, ул. 1-я, 2-я, 3-я, 5-я, 7-я, 11-я квартала Мкртчян, 2-я, 4-я, 6-я, 9-я, 10-я квартала Х. Абовян, 1-я, 2-я, 3-я, 6-я, 10-я, 12-я квартала П. Дурян, 1-я квартала «Самсони Дус», 5-я квартала «Самсони Дашт», квартала Тандзаноз и объектов различного общественного назначения поселка Ариндж Котайкской области.

Как передает « Арменпресс », об этом сообщила ЗАО «Газпром Армения», добавив, что в тот же день с 10:00 до 5:00 будет прекращено газоснабжение потребителей на улицах Калинина, Ланджаин города Ванадзор Лорийской области и других общественных объектов.