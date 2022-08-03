Известны соперники шахматных сборных Армении в 6-м туре Всемирной олимпиады

Женская и мужская сборные Армении по шахматам продолжают выступления на Всемирной шахматной олимпиаде.

Как передает «Арменпресс», в 6-м туре Всемирной олимпиады, проходящей в индийском городе Ченнай, мужская сборная Армении сыграет со второй сборной лидеров Индии. Сборная Армении под руководством Армана Пашикяна одержала 5 побед, получив преимущество над сборными Мадагаскара, Андорры, Египта, Австрии и Англии. На данный момент, сборная Армении находится в числе лидеров.

Женская сборная в 6-м туре сыграет с Англией. В предыдущих 5 турах сборная одержала 4 победы (Ботсвана, Норвегия, Ирландия, Индонезия) и проиграла Эстонии.

Всемирная шахматная олимпиада в этом году проходит в индийском городе Ченнай, с 29 июля по 10 августа.