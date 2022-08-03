Согласно данным корейского эксперта, Корея планирует в ближайшее время открыть в Армении посольство

Гу Хо Эом профессор южнокорейского Университета Ханянг, директор Центра азиатско-тихоокеанских исследований располагает информацией, что Корея планирует открыть в Армении посольство.

Об этом корейский эксперт сообщил «Арменпресс» в беседе, состоявшейся в рамках медиа-тура, организованного Корейской службой культуры и информации.

«В настоящее время между Арменией и Республикой Корея нет активных отношений. У Кореи нет посольства в Армении, но есть намерение открыть в Армении посольство», - сказал эксперт, занимающийся исследованиями России и евразийского региона.

Он подчеркнул, что на данный момент есть определенное решение об открытии посольства в Грузии, также есть планы по открытию посольства в Армении, но точных сроков пока нет.

Касаясь перспектив сотрудничества Арменией и Кореи, Гу Хо Эом подчеркнул, что Армения реализует политику промышленной модернизации и цифровой трансформации, добавив, что Корея имеет богатый опыт в этих сферах. «Я думаю, что мы можем внести серьезный вклад в развитие указанных отраслей в Армении», - сказал эксперт, выразив свое мнение, что Армения является страной с большим потенциалом развития.

Гу Хо Эом привел то обстоятельство, что Армения ведет многовекторную внешнюю политику, поддерживая тесные отношения с Россией, и в то же время налаживая эффективное сотрудничество с Европейским Союзом, США и Китаем. В этом контексте, по мнению эксперта, Корея и Армения также смогут наладить эффективное сотрудничество по разным направлениям.

Он подчеркнул, что Армения - страна с богатой историей и культурой. «У меня много знакомых армян в Москве. Я встречал много армян и в США. Все они умные и трудолюбивые люди», - заключил Гу Хо Эом.

Шант Хлгатян