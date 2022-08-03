Европейские индексы снизились - 02-08-22
МОСКВА, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.23% и составил 13449.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.42% и составил 6409.80 пункта, британский FTSE снизился на 0.06% и составил 7409.11 пункта, а российский RTSI снизился на 1.99% и составил 1116.12 пункта.
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