Европейские индексы снизились - 02-08-22

МОСКВА, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.23% и составил 13449.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.42% и составил 6409.80 пункта, британский FTSE снизился на 0.06% и составил 7409.11 пункта, а российский RTSI снизился на 1.99% и составил 1116.12 пункта.