Напряженность на некоторых участках линии соприкосновения продолжает сохраняться: Армия обороны Арцаха

Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что оперативно-тактическая обстановка в ночь со 2 на 3 августа не изменилась. На некоторых участках линии соприкосновения продолжает сохраняться напряженность. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Арцаха.

Руководство республики, командование Армии обороны и командование российского миротворческого контингента продолжают предпринимать шаги по разрядке ситуации и недопущению дальнейшего обострения.