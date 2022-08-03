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Напряженность на некоторых участках линии соприкосновения продолжает сохраняться: Армия обороны Арцаха

Напряженность на некоторых участках линии соприкосновения продолжает сохраняться: Армия обороны Арцаха

Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что оперативно-тактическая обстановка в ночь со 2 на 3 августа не изменилась. На некоторых участках линии соприкосновения продолжает сохраняться напряженность. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Арцаха.

Руководство республики, командование Армии обороны и командование российского миротворческого контингента продолжают предпринимать шаги по разрядке ситуации и недопущению дальнейшего обострения.
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