Цены на цветные металлы - 02-08-22

ЛОНДОН, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.66% и составила 2414.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.17% и составила 7806.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.19% и составила 2050.00 долларов США, цена на никель снизилась на 4.59% и составила 22492.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.61% и составила 24249.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.48% и составила 3312.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.88% и составила 32275.64 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50460.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.