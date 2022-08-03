Армянская сторона передала Азербайджану заблудившегося азербайджанского военнослужащего

23 июля около 13:30 в приграничной зоне Гегаркуникской области армянские военнослужащие обнаружили военнослужащего ВС Азербайджана, рядового Камиза Мубариза Ибаева, пересекшего границу Армения-Азербайджан. В результате выяснения причин его пересечения границы, было установлено, что он заблудился.

Как сообщили « Арменпресс » в Министерстве обороны РА, сегодня Ибаев при посредничестве командования российской миротворческой группы, дислоцированной в Нагорном Карабахе, был передан азербайджанской стороне.