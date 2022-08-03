Сообщение о заложенных взрывных устройствах оказалось ложным

В результате профессиональной проверки, проведенной кинологической группой Центра аварийно-спасательных работ специального назначения Управления спасательных сил МЧС и инженерно-спасательным отрядом Коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны, было установлено, что сигнал тревоги о бомбе, заложенной в метрополитене им. Карена Демирчяна, был ложным. Об этом «Арменпресс» сообщили в ереванском метрополитене.

Метрополитен с утра, с 07:00 возобновил работу.

Ранее МЧС сообщило, что завершены и работы по осмотру территории аэропорта «Звартноц» и мэрии Еревана. Взрывных устройств не обнаружено.

2 августа в 18:59 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в мэрии Еревана, на всех станциях метро, в международном аэропорту «Звартноц», на Баграмяна 19, а также на всех важных военных и гражданских объектах заложены взрывные устройства. По вышеуказанным адресам выехали по одному боевому расчету из состава пожарно-спасательных отрядов Спасательного управления МЧС города Еревана. В международный аэропорт «Звартноц» выехали кинологическая группа Центра аварийно-спасательных операций специального назначения Управления спасательных сил и инженерно-спасательная команда Коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны. По адресу Баграмяна, 19 выехала инженерно-саперная группа Коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны.

Работа метро временно была остановлена.