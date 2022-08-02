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Российская сторона подтвердила, что режим прекращения огня 1 августа нарушил Азербайджан 

Российская сторона подтвердила, что режим прекращения огня 1 августа нарушил Азербайджан 

В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе зафиксировано три случая нарушения Азербайджаном режима прекращения огня. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

“За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана, в результате которых получил ранение представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха. 

Командованием российских миротворцев во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановка урегулирована. Изменений линии соприкосновения сторон не допущено”, - говорится в сообщении.


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