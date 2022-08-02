Глава администрации Тайваня встретится с Пелоси в среду

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь встретится с делегацией США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в среду утром. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте офиса главы администрации острова в Facebook.

"Администрация острова искренне приветствует визит спикера Пелоси на Тайвань. Глава администрации Цай примет делегацию у себя в офисе завтра утром, 3 августа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе встречи будут обсуждаться сотрудничество США и Тайваня, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.