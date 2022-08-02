Пелоси спустилась с трапа самолета в Тайбэе

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник спустилась с трапа самолета в аэропорту Тайбэя на Тайване. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, это следует из видеотрансляции агентства Reuters.

На кадрах видно, как в сопровождении своей делегации политик, одетая в светло-розовый костюм и с маской на лице, спускается с трапа.

Пелоси поздоровалась со встречающей ее делегацией, журналисты сделали несколько совместных фотографий. После этого спикер и ее сопровождение проследовали в терминал воздушной гавани.

Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань стал первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры. Вашингтон полагает, что Пекин может в свете потенциальной поездки предпринять шаги, которые приведут к кризису, в том числе осуществить запуски ракет или провести военные учения.