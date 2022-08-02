Самолет с Пелоси на борту приземлился на Тайване

Самолет правительства США, на котором предположительно поездку по Азии совершает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань, сев в аэропорту Суншань. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, это следует из прямой трансляции телеканала CTITV.

Как сообщалось ранее, краткая поездка на Тайвань Пелоси ожидалась, и такой визит может вызвать раздражение Китая и усилить его напряженность с США.

Согласно данным авиарадаров, самолет "Боинг С-40С" вылетел в понедельник из Куала-Лумпура, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север и обогнув Филиппины направился на остров Тайвань.