Мужская сборная одержала 5-ю подряд победу: Всемирная шахматная олимпиада
Мужская сборная Армении продолжает победное шествие в рамках Всемирной шахматной олимпиады.
Как сообщает Арменпресс, мужская сборная выступила против сборной Англии в рамках 5-го тура Всемирной шахматной олимпиады. Этот тур может стать решающим для занятия призовых мест в будущем.
Благодаря единственной победе Гранта Мелкумяна сборная Армении выиграла со счетом 2,5:1,5. Габриэль Саркисян, Самвел Тер-Саакян и Роберт Ованнисян сыграли вничью.
До этого сборная под руководством Армана Пашикяна одержала 4 победы, получив преимущество над сборными Мадагаскара, Андорры, Египта и Австрии.
Всемирная шахматная олимпиада в этом году проходит в индийском Ченнае с 29 июля по 10 августа.
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