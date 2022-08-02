Мужская сборная одержала 5-ю подряд победу: Всемирная шахматная олимпиада

Мужская сборная Армении продолжает победное шествие в рамках Всемирной шахматной олимпиады.

Как сообщает Арменпресс, мужская сборная выступила против сборной Англии в рамках 5-го тура Всемирной шахматной олимпиады. Этот тур может стать решающим для занятия призовых мест в будущем.

Благодаря единственной победе Гранта Мелкумяна сборная Армении выиграла со счетом 2,5:1,5. Габриэль Саркисян, Самвел Тер-Саакян и Роберт Ованнисян сыграли вничью.

До этого сборная под руководством Армана Пашикяна одержала 4 победы, получив преимущество над сборными Мадагаскара, Андорры, Египта и Австрии.

Всемирная шахматная олимпиада в этом году проходит в индийском Ченнае с 29 июля по 10 августа.