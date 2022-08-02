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Азиатские индексы - 02-08-22

Азиатские индексы - 02-08-22

ТОКИО, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.42% и составил 27594.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.77% и составил 1925.49 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.26% и составил 3186.27 пункта, а HANG SENG снизился на 2.36% и составил 19689.21 пункта.


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