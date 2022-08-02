Пашинян и Путин обсудили отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей 

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.