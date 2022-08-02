Пашинян и Путин обсудили отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей
17:38, 2 Август 2022
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
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