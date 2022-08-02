Источник: НАТО следит за обострением отношений Китая и США, но не принимает в нем участия

Страны НАТО внимательно следят за обострением отношений между США и Китаем, но не принимают в нем участия. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, комментируя позицию НАТО в связи с поездкой спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Азию и возможности ее визита на Тайвань. От официальных комментариев штаб-квартира НАТО пока воздерживается.

"Союзники (страны НАТО - прим. ТАСС) внимательно следят за ситуацией и обострением риторики между США и Китаем. НАТО как организация не принимает в этом практического участия", - сказал дипломат.

"На саммите в Мадриде (26-28 июня - прим. ТАСС) альянс принял новую Стратегическую концепцию, в которой впервые рассматривает отношения с Китаем, отмечая, что он является системным конкурентом [для НАТО]. Страны альянса также подчеркнули незыблемость трансатлантического сотрудничества между Европой и Америкой перед лицом любых вызовов безопасности", - добавил он.

Обострение ситуации в Тайваньском проливе произошло на фоне сообщений о возможном визите в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ранее тайваньские СМИ также сообщили со ссылкой на неназванного военного обозревателя о выходе в море и направлении к району Тайваньского пролива двух действующих авианосцев НОАК. Согласно этим сведениям, авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун" не так давно покинули порты Циндао и Санья.