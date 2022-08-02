Столтенберг призвал все стороны конфликта в Косово к спокойствию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в своем Twitter, что ввиду ситуации в Косово находится в тесном контакте с Белградом и Приштиной, призывает стороны сохранять спокойствие, передает Арменпресс.

"Поговорил с Альбином Курти о недавней напряженности в Косово и сохраняющейся важности нашей миссии KFOR. Все стороны должны сохранять спокойствие, избегать односторонних действий и поддерживать диалог при посредничестве ЕС. Я остаюсь в тесном контакте с Приштиной и Белградом", - написал он.