Главы МИД Армении и РФ обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе

2 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники коснулись хода выполнения договоренностей, достигнутых трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили также текущую ситуацию с безопасностью в регионе.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями относительно гуманитарных проблем, созданных в результате 44-дневной войны. В этом контексте была обоюдно отмечена важность освобождения и возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

Стороны коснулись также других вопросов региональной и международной повестки, представляющих обоюдный интерес.