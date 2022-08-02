Армянские арбитры будут обслуживать матч квалификации Лиги конференций УЕФА

В датском городе Виборг 3 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Виборг» (Дания) - Б36 (Фарерские острова).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, обслуживать игру будут армянские арбитры во главе с Генриком Налбандяном. Ему будут помогать Месроп Казарян и Саргис Оганесян. Роль резервного арбитра возложена на Завена Оганесяна.