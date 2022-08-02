СМИ: в Бельгии заморозили €50,5 млрд российских средств

В Бельгии за полгода заморожены €50,5 млрд российских средств, принадлежащих физическим лицам и компаниям, подпавшим под санкции ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета Nieuwsblad со ссылкой на министерство финансов королевства.

"В Бельгии заморожены €50,5 млрд, принадлежащих лицам, компаниям и другим структурам, которые подпали под финансовые санкции", - сообщила газета.

Газета отметила, что последний раз Минфин королевства сообщал об объеме замороженных российских средств в начале апреля - тогда их сумма составляла €3,5 млрд.

6 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс собщал, что во всем Евросоюзе было на тот момент заморожено €13,8 млрд, что, по его словам, являлось "ничтожно малой суммой". он тогда же призвал страны сообщества интенсифицировать работу по поиску и заморозке активов, на которые Брюссель в одностороннем порядке наложил финансовые ограничения.