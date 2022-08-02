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Армения представила в ЕСПЧ новый межгосударственный полный иск против Азербайджана

Армения представила в ЕСПЧ новый межгосударственный полный иск против Азербайджана

27 июля 2022 года Армения подала в Европейский суд по правам человека новый межгосударственный полный иск против Азербайджана.

Как стало известно «Арменпресс», из сообщения, распространенного Офисом представителя Армении по международным правовым вопросам, указанный иск, в частности, касается нарушения прав гражданского населения, произошедшего в результате агрессии, совершенной Азербайджаном в направлении сел Храморт и Парух Республики Арцах в 2022 году, реальных угроз со стороны Азербайджана в отношении населения приграничных сел Республики Арцах, а также случаев применения силы азербайджанскими вооруженными силами в отношении мирного населения Республики Арцах в 2021-2022 годах, в результате чего нарушено право лиц на жизнь.
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