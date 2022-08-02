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Глава МИД Польши прибыл с визитом на Украину

Глава МИД Польши прибыл с визитом на Украину

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау во вторник прибыл с визитом на Украину. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном во вторник сообщении польского председательства в ОБСЕ.

"Министр иностранных дел Польши, действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит на Украину", - говорится в сообщении в Twitter.

Польша, отметили в председательстве, полна решимости обеспечить помощь ОБСЕ Украине. 


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