Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» начала совершать полеты в международный аэропорт Москвы «Домодедово»
13:53, 2 Август 2022
Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» со 2 августа начала совершать полеты по маршруту Ереван-Москва-Ереван.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в ЗАО «Армения. Международные аэропорты».Отмечается, что полеты будут выполняться с периодичностью - пять рейсов в неделю, в каждый вторник, среду, четверг, субботу и в воскресенье, из международного аэропорта «Звартноц» в международный аэропорт «Домодедово».
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