Ucom 3-й год подряд содействует организации лагеря лидерства учащихся «Преподавай Армения!»

В эти дни сотни учащихся, проживающих в самых отдаленных регионах Армении, участвуют в онлайн-лагере лидерства «Преподавай Армения!», используя карты с мобильным доступом в Интернет, предоставленные компанией «Юком».

Третий год подряд при содействии «Юком» образовательный фонд «Преподавай Армения!» реализует Летний лагерь лидерства учащихся, ежегодно привлекая молодых людей школьного возраста.

«Благодаря усилиям нашего бессменного партнера, компании «Юком», учащиеся, проживающие в самых отдаленных районах Армении, сегодня имеют возможность онлайн присоединиться к летнему лагерю «Преподавай Армения!». В ближайшие дни у наших школьников будет возможность взглянуть на свои общины другими глазами, выявить проблемы и найти их решения, что в значительной степени будет способствовать развитию их инициативы, а также укреплению веры в собственные способности. Весь процесс будут координировать представители нашего нового, восьмого поколения учителей-лидеров», - сказала Лариса Ованнисян, основатель и исполнительный директор «Преподавай Армения!».

«Система образования Армении проходит через множество испытаний и изменений, особенно начиная с того периода, когда единственным способом получения образования было подключение к учебному процессу из дома. Ucom всеми силами способствовала тому, чтобы связь между учителем и учеником оставалась беспрерывной, а поток знаний - бесконечным. Мы очень рады видеть, сколько успешных и важных проектов реализуется благодаря усилиям «Преподавай Армения!», и мы с большой готовностью поддерживаем инициативу этого Летнего лагеря», - сказал Ара Хачатрян, генеральный директор компании Ucom.

Добавим, что в период проведения онлайн-лагеря учащиеся совместно с новым поколением учителей-лидеров «Преподавай Армения!» тестируют проектную модель образования фонда, при этом исследуя свои общины, а также выделяя и визуализируя изменения, которые они хотят видеть. Конечной целью проведения летнего лагеря является разработка программы, которая будет способствовать развитию их общин.