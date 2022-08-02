Из-за сбоя в системе электроснабжения Пушкинский тоннель был обесточен
По состоянию на 12:25 2 августа, из-за сбоя в системе электроснабжения Пушкинский тоннель был обесточен.Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из Дорожного департамента, призвав водителей при движении по данной местности быть бдительными, соблюдать правила безопасности движения.
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