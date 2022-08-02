Центральный банк Армении ставку рефинансирования установил на 9,5%
2 августа состоялось заседание Совета Центрального банка Республики Армения. Как сообщили «Арменпресс» в Центральном банке, на заседании было принято решение:
поднять ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта, установив ее на 9,5%,
процентную ставку ломбардного РЕПО установить на 11%,процентную ставку на средства, привлекаемые Центральным банком Республики Армения из банков установить на 8%.
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