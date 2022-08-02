Президент Ирана отправится в Нью-Йорк в сентябре для участия в Генассамблее ООН

Президент Ирана Эбрахим Раиси планирует отправиться в Нью-Йорк в сентябре для участия в Генассамблее ООН. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник официальный представитель иранского правительства Али Бахадари Джахроми.

"Предварительно этот вопрос внесен в программу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном визите Раиси в Нью-Йорк. Слова Джахроми приводит агентство ИСНА.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет 20-26 сентября. В прошлом году Раиси заявил, что не приедет в Нью-Йорк из-за ситуации с коронавирусом, и выступил на мероприятии по видеосвязи. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.