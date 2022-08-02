Балетный спектакль «Ромео и Джульетта» пополнил репертуар Национального академического театра оперы и балета

1 августа, в День рождения балетмейстера, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РФ Олега Виноградова в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна состоялась премьера балетного спектакля Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Олега Виноградова.

Как передает «Арменпресс», переполненный зал бурными аплодисментами, скандированием «браво» принял спектакль Виноградова, богатый новыми и интересными сценическими решениями, блестящей интерпретацией оркестра и яркими костюмами артистов.

Фото: Геворга Перкуперкяна

После просмотра балета на сцену вышел заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян. Он признался, что весь вечер думал, есть ли более прекрасное и совершенное искусство, чем балет. «Балет сочетает в себе все искусства: архитектуру, изобразительное искусство, музыку, драму и боди-арт. Хочу поздравить нас с тем, что в нашей общественной жизни произошел еще один прекрасный факт», - сказал замминистра, поздравив оркестр в лице дирижера Карена Дургаряна, артистов балета и Олега Виноградова.

Обращаясь к Олегу Виногадову, который был на сцене, Хзмалян поздравил его и с постановкой, и с Днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Заместитель министра зачитал поздравительное письмо министра ОНКС РА Ваграма Думаняна, адресованное Виноградову, в котором министр подчеркнул, что они очень рады тому, что такой мастер, как Олег Вингорадов, способный сочетать в балете свой собственный и мировой опыт, отмечает свой юбилей в Армении. Думанян выразил уверенность, что сотрудничество оперного театра и Виноградова будет продолжительным и будет способствовать повышению квалификации артистов и развитию театра.

Виноградов, полвека назад уже ставивший балет «Ромео и Джульетта» на сцене Ереванской оперы, был очень взволнован и воодушевлен теплым приемом. Он сказал, что ему всего 85 лет, и ему так понравилось праздновать свой День рождения в Ереване, что он каждый год будет отмечать его здесь.

«Я давно не получал такого творческого удовлетворения от работы с балетной труппой, а ведь я сотрудничал с разными театральными коллективами по всему миру. 52 года назад я познакомился с вашей замечательной страной, с городом-праздником Ереваном, который за эти годы стал еще лучше. Гостеприимство, которое я видел и 52 года назад, и на этот раз, бесценно. Люди, с которыми я познакомился полвека назад, нашли меня, пришли в театр, в гостиницу, принимали меня в деревне, устроили мне праздник. Они помнят меня», - сказал балетмейстер

Возвращаясь к театру, он подчеркнул, что в оперном театре работает блестящая труппа, соответствующая международным стандартам. «Важно, чтобы эти замечательные танцоры, у которых короткая творческая жизнь, гордились тем, что они делают, где работают и обогащают свою землю и страну, никогда не уезжали бы отсюда, как я», - подчеркнул Виноградов, призвав всех любить балет.

Вечер, который запомнится многим, завершился поздравительным исполнением оркестра. Затем артисты балета и оркестра вынесли на сцену торт, стараясь сделать праздник более запоминающимся как для зрителей, так и для Олега Виноградова.

Анжела Амбарцумян

Фотографии Геворга Перкуперкяна