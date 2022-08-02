США выделяют Украине еще $550 млн помощи на обеспечение безопасности

США собираются предоставить Украине новый пакет помощи в сфере безопасности в размере $550 млн․ Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Сегодня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли поговорили с украинскими коллегами о продолжении поддержки Украине (...) и проинформировали их о новом пакете помощи в сфере безопасности на $550 млн, который сегодня одобрит администрация Байдена", - сказал Кирби на брифинге Белого дома.

Ранее сообщалось, что всего с февраля Вашингтон оказал Украине военную помощь на сумму в около $8 млрд.