Председателем Апелляционного уголовного суда избран Мхитар Папоян

1 августа Высший судебный совет на пост председателя Апелляционного уголовного суда Армении избрал Мхитара Папояна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Союза судей Армении.

Мхитар Папоян родился в 1977 году в городе Армавир.

С 2001 по 2003 год служил в Юридическом управлении Министерства иностранных дел РА в качестве стажера, затем до 2004 года в том же управлении в качестве юриста.

С 2004 по 2006 год служил ведущим специалистом в отделе международных договоров и депозитов Юридического управления Аппарата Министерства иностранных дел РА.

С июля по сентябрь 2006 года служил старшим специалистом в Управлении правовых экспертиз Аппарата Кассационного суда РА.

С 2006 по 2008 год служил начальником Организационного управления Центрального органа Судебного департамента РА.

С августа 2008 года по март 2009 года работал помощником судьи Уголовного суда Еревана.

С марта по июль 2009 года был помощником судьи суда первой инстанции общей юрисдикции административных районов Ачапняк и Давташен города Еревана.

С июля 2009 года по декабрь 2010 года - судьей суда общей юрисдикции административных районов Арабкир и Канакер-Зейтун города Еревана.

29 декабря 2010 года Указом Президента РА был назначен судьей суда общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш города Еревана.

С 26 ноября 2013 года по 5 февраля 2015 года работал судьей суда первой инстанции общей юрисдикции Котайкской области РА.

5 февраля 2015 года Указом Президента РА был назначен судьей Апелляционного уголовного суда РА.

27 июля 2018 года общим собранием судей РА был включен в состав Комиссии по дисциплинарным вопросам.