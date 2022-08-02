Известны соперники шахматных сборных Армении в 5-м туре Всемирной олимпиады

Женская и мужская сборные Армении по шахматам продолжают выступления на Всемирной олимпиаде.

Как передает «Арменпресс», в 5-м туре олимпиады мужская сборная Армении по шахматам сразится со сборной Англии. Сборная Армении под руководством Армана Пашикяна одержала 4 победы, получив преимущество над сборными Мадагаскара, Андорры, Египта и Австрии.

Сейчас команда в турнирной таблице занимает 5-е место.

В этом туре олимпиады женская сборная сразится с Индонезией. В предыдущих 4-х турах сборная одержала три победы: над сборными Ботсваны, Норвегии и Ирландии и уступила Эстонии.

Всемирная шахматная олимпиада в этом году проходит в индийском городе Ченнай, с 29 июля по 10 августа.