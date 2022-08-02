Американский президент Джо Байден считает, что проведенная США в Кабуле операция по уничтожению главаря террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири была успешной во всех отношениях, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В субботу (по вашингтонскому времени, утром 31 июля по кабульскому времени - прим. ТАСС) по моему распоряжению США успешно нанесли авиаудар в Кабуле <...> и уничтожили главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири", - сказал американский президент.

По словам Байдена, миссия была успешной. "Никто из членов его (аз-Завахири - прим. ТАСС) семьи не пострадал, потерь среди гражданских нет. Я делюсь этой новостью сейчас, после подтверждения того, что операция была полностью успешной", - пояснил Байден.

Как отметил американский лидер, аз-Завахири принимал активное участие в планировании терактов 11 сентября 2001 года, а также был организатором других террористических атак, жертвами которых становились граждане США и других государств. "Теперь правосудие свершилось, и этого главаря террористов больше нет", - констатировал Байден.

Египтянин аз-Завахири возглавил "Аль-Каиду" после уничтожения американцами основателя этой сети саудовца Усамы бен Ладена в 2011 году. Аз-Завахири входил в список наиболее активно разыскиваемых спецслужбами США террористов, за сведения о его местонахождении Вашингтон предлагал денежную награду в размере до $25 млн.