Европейские индексы - 01-08-22
МОСКВА, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.03% и составил 13479.63 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.18% и составил 6436.86 пункта, британский FTSE снизился на 0.13% и составил 7413.42 пункта, а российский RTSI вырос на 0.85% и составил 1138.79 пункта.
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