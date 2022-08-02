Европейские индексы - 01-08-22

МОСКВА, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.03% и составил 13479.63 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.18% и составил 6436.86 пункта, британский FTSE снизился на 0.13% и составил 7413.42 пункта, а российский RTSI вырос на 0.85% и составил 1138.79 пункта.