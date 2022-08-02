Цены на цветные металлы - 01-08-22

ЛОНДОН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.33% и составила 2430.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.24% и составила 7819.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.96% и составила 2054.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.19% и составила 23575.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.59% и составила 24900.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.59% и составила 3328.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.52% и составила 32892.93 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50460.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.