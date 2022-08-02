Паромное сообщение начнет действовать в августе: интервью министра экономики Армении Ваана Керобяна

Паромное сообщение начнет действовать с августа, расписание будет опубликовано в ближайшие дни. Пропуск армянских грузов через КПП Ларс в июле по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась примерно на 10 %. Что же касается некоторых секторов, пострадавших от роста драма, ожидается содействие. Обо всем этом в беседе с «Арменпресс» сообщил министр экономики РА Ваан Керобян.

Говоря о макроэкономических показателях за первое полугодие, об 11,8-процентном росте индекса экономической активности, зарегистрированном за 6 месяцев, министр сказал: «11,8% - это лучший показатель за последние 15 лет. Однако, нельзя сказать, что впереди нас ожидает все очень хорошее, потому что весь мир, и особенно наш регион, полон вызовов. И в этом смысле мы должны не ослаблять, а, наоборот, усиливать нашу работу, чтобы закрепить зафиксированные результаты и на следующие кварталы и годы».

Коснувшись 5,5-процентного спада в аграрном секторе по итогам первого полугодия, министр рассказал о проблеме сбора данных, нехватке цифровых данных. «Думаю, это не соответствует действительности, мы видим, что экспорт и выпуск сельхозпродукции действительно увеличился, этого не могло бы быть, если бы сельское хозяйство сократилось», - сказал Керобян.

Однако, по заверению министра, готовится закон о сельском хозяйстве, цель которого - лучшее управление отраслью.

Касаясь беспокойства, что наблюдаемый рост экономики носит краткосрочный характер, и в экономике будут проблемы, если туристический поток прекратится, а те, кто приехал, уедут обратно, Керобян сказал: «Мы уверены, что этот рост, результат не краткосрочный, а скорее долгосрочный. Растет и потенциал, который позволит нам расти в ближайшие годы. Правительство нацелено на повышение производительности, следовательно, и потенциала армянских компаний», - сказал Керобян, подчеркнув программу модернизации экономики, с помощью которой компании смогут покупать оборудование, сборочные линии, а правительство будет финансировать проценты по этим кредитам и по лизингу.

Что касается вопроса очередей на Верхнем Ларсе, Керобян напомнил, что вместе с коллегой, министром экономического развития России Максимом Решетниковым, они постарались найти решения на месте, на КПП «Ларс» договорились о выделении второго участка для растаможки, что и было сделано.

«И уже в июле по сравнению с июнем пропуск армянских грузов увеличился примерно на 10 процентов. Это меньше, чем мы планировали, потому что мы думали, что это будет как минимум 30-процентное увеличение. Я собираюсь поделиться этими данными с моим коллегой. Что касается самих очередей, то улучшение есть, но не такое большое, как мы планировали. С этой точки зрения обсуждения и работы продолжаются», - заверил министр.

Хотя запуск паромного сообщения, хотя и потребовал больше времени, но министр сказал: «Я думаю, что в этом месяце мы обязательно его запустим. Все вопросы решены. И теперь единственная проблема, которую еще нужно согласовать, это то, что нам для каждого продукта нужно будет получать разрешения в онлайн режиме, чтобы иметь возможность везти ту или иную партию. И, кажется, мы уже готовы опубликовать расписание. Это произойдет в ближайшие дни».

Говоря о росте драма и его воздействии на отдельные отрасли, Керобян отметил, что это оказывает влияние на наиболее важные отрасли, включая инвесторов, экспортеров, ИТ-сектор, разработчиков. «Мы понимаем, что есть красная черта, ниже которой рост драма уже нанесет болезненный удар по нашей экономике. И по нашему мнению, эта красная черта составляет 450 драмов за 1 доллар. Мы также видим озабоченность Минфина и пытаемся найти решения, которые смягчат удар по нашим уязвимым отраслям, и они смогут двигаться вперед, получая прибыль», - заявил министр.

По словам Ваана Керобяна, первые решения в этом направлении уже приняты, на следующей неделе будут и другие. С помощью этих решений и инструментов они попытаются обеспечить компаниям доступ «необходимого кислорода», благодаря чему они смогут эффективно развиваться в этой новой среде.

Интервью вела Анна Григорян

Фото Айка Манукяна