Слухи о напряженной ситуации на границе в районе Сюника и Гегаркуника не соответствуют действительности: МО Армении

Информация о напряженной ситуации в прилегающих к Сюнику и Гегаркунику районах не соответствует действительности. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении.

После официального объявления об азербайджанской провокации в Арцахе в интернете распространилась информация о том, что обстановка в прилегающих районах Сюника и Гегаркуника якобы также напряженная.

Ранее минобороны Арцаха сообщало, что на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны Республики Арцах 1 августа, начиная с 09:00, азербайджанские подразделения обратились к провокации, предприняв попытки перейти линию соприкосновения: попытки были пресечены силами Армии обороны.