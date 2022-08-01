Байден вновь сдал положительный тест на COVID-19

Президент США Джо Байден в понедельник вновь сдал положительный тест на коронавирус, но продолжает чувствовать себя хорошо. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил его врач Кевин О'Коннор.

Байден, к которому болезнь вернулась через несколько дней после выздоровления, остается на самоизоляции в Белом доме, откуда полноценно исполняет свои служебные обязанности.

"Президент, начиная неделю, продолжает чувствовать себя хорошо. Сегодня утром вполне ожидаемо результат его антиген-теста на SARS-CoV-2 остался позитивным", - говорится в сообщении доктора.

Коронавирус был первоначально диагностирован у Байдена на позапрошлой неделе. Болезнь, согласно сообщениям Белого дома, протекала в мягкой форме и лечилась специальным препаратом Paxlovid в сочетании с умеренными дозами аспирина для разжижения крови.

В середине прошлой недели тесты стали показывать отрицательный результат, позволив президенту выйти из изоляции. Однако в субботу О'Коннор объявил о "восстановившемся" положительном статусе с бессимптомным течением болезни.