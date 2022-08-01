«Хосровский лес» и национальный парк «Дилижан» вошли в составленный Forbes список захватывающих природных чудес Кавказа

Государственный заповедник «Хосровский лес» и национальный парк «Дилижан» вошли в составленный Forbes список захватывающих природных чудес, которые стоит посетить на Кавказе. Как сообщает Арменпресс, в публикации «Пять захватывающих природных чудес Кавказа» автор предлагает насладиться впечатляющей красотой национальных парков и заповедников.

Представляя государственный заповедник «Хосровский лес», автор статьи отмечает, что он был создан в 300-х годах на части лесного массива, основанного царем Хосровым III.

«В современную эпоху это пространство можжевельника и дубового леса славится большим разнообразием флоры и фауны, с особенно интересным набором знаковых хищников. Серые волки, евразийская рысь и бурые медведи называют парк своим домом, а удачливые посетители могут мельком увидеть одного из немногих оставшихся персидских леопардов, которые все еще существуют в Армении», — пишет Forbes.

Официально получивший статус национального парка в 2002 году, обширный национальный парк «Дилижан» предлагает обширные леса, местную фауну и многовековые сооружения прямо в сердце Армении. В то время как регион изобилует типичными армянскими млекопитающими, птицами и земноводными, одна из самых заметных достопримечательностей для туризма связана с местными жителями.

«В Дилижане множество исторических религиозных сооружений, включая богато украшенный монастырь Агарцин, а также Гошаванк, массивный комплекс, построенный примерно 800 лет назад. После знакомства с нетронутой природой парка посетители могут провести пару часов, прогуливаясь по Дилижану, идиллическому городу, который популярен благодаря своей очаровательной армянской архитектуре и большому количеству курортов», - пишет Forbes.