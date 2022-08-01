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Глава МИД Армении и замгоссекретаря США обсудили урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном

Глава МИД Армении и замгоссекретаря США обсудили урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном

1 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями относительно существующей в регионе среды безопасности.

Были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также нагорно-карабахского конфликта.

Коснувшись решения гуманитарных проблем, сложившихся в результате 44-дневной войны, стороны подчеркнули необходимость немедленного освобождения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.


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