В Ереване 1 августа под руководством заместителей министра иностранных дел Республики Армения Паруйра Ованнисяна и Ваге Геворкяна и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Александра Грушко состоялись армяно–российские межмидовские консультации по тематике международных структур, действующих на европейском континенте.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся деятельности международных структур. Стороны отметили важность дальнейшего взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес. Была констатирована обоюдная готовность к продолжению практики проведения межмидовских консультаций в русле союзнического взаимодействия.

По завершении консультаций министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко.

Министр Мирзоян с удовлетворением отметил успешное проведение консультаций в традиционно дружественной и доверительной атмосфере. Коснувшись мирного урегулирования нагорно–карабахского конфликта, министр подчеркнул важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом.