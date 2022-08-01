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Состоялись армяно-российские межмидовские консультации

Состоялись армяно-российские межмидовские консультации

В Ереване 1 августа под руководством заместителей министра иностранных дел Республики Армения Паруйра Ованнисяна и Ваге Геворкяна и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Александра Грушко состоялись армяно–российские межмидовские консультации по тематике международных структур, действующих на европейском континенте.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся деятельности международных структур. Стороны отметили важность дальнейшего взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес. Была констатирована обоюдная готовность к продолжению практики проведения межмидовских консультаций в русле союзнического взаимодействия.

По завершении консультаций министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко. 

Министр Мирзоян с удовлетворением отметил успешное проведение консультаций в традиционно дружественной и доверительной атмосфере. Коснувшись мирного урегулирования нагорно–карабахского конфликта, министр подчеркнул важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом.


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