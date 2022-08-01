Обсуждены возможности развития армяно-сербского сотрудничества в сфере здравоохранения
17:34, 1 Август 2022
Министр здравоохранения Анаит Аванесян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Сербия в Республике Армения Татьяну Панайотович Цветкович.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, было отмечено, что повестка двусторонних отношений между Арменией и Сербией расширяется, и сектор здравоохранения может стать одним из основных направлений. Открытие посольства Армении в Белграде придаст новый импульс сотрудничеству двух стран.
Собеседники выделили следующие направления развития сотрудничества:
- возможность обмена опытом врачей,
- постоянная связь между медицинскими центрами,
- реформы системы первичной медико-санитарной помощи,
- взаимные визиты медицинских команд,
- создание механизмов быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях.
Также был обсужден вопрос подписания меморандума о сотрудничестве в указанных сферах.
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