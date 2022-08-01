Время в Ереване: 11:07:36,   1 Август 2022

Обсуждены возможности развития армяно-сербского сотрудничества в сфере здравоохранения

Обсуждены возможности развития армяно-сербского сотрудничества в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Анаит Аванесян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Сербия в Республике Армения Татьяну Панайотович Цветкович.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, было отмечено, что повестка двусторонних отношений между Арменией и Сербией расширяется, и сектор здравоохранения может стать одним из основных направлений. Открытие посольства Армении в Белграде придаст новый импульс сотрудничеству двух стран.

Собеседники выделили следующие направления развития сотрудничества:

  • возможность обмена опытом врачей,
  • постоянная связь между медицинскими центрами,
  • реформы системы первичной медико-санитарной помощи,
  • взаимные визиты медицинских команд,
  • создание механизмов быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Также был обсужден вопрос подписания меморандума о сотрудничестве в указанных сферах.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]