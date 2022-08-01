Обсуждены возможности развития армяно-сербского сотрудничества в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Анаит Аванесян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Сербия в Республике Армения Татьяну Панайотович Цветкович.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, было отмечено, что повестка двусторонних отношений между Арменией и Сербией расширяется, и сектор здравоохранения может стать одним из основных направлений. Открытие посольства Армении в Белграде придаст новый импульс сотрудничеству двух стран.

Собеседники выделили следующие направления развития сотрудничества:

возможность обмена опытом врачей,

постоянная связь между медицинскими центрами,

реформы системы первичной медико-санитарной помощи,

взаимные визиты медицинских команд,

создание механизмов быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Также был обсужден вопрос подписания меморандума о сотрудничестве в указанных сферах.