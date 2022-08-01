Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-08-22

ЕРЕВАН, 1 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 августа, курс доллара США сократился на 0.18 драмa и составил 407.53 драм. Курс евро вырос на 0.35 драмa и составил 417.80 драм. Курс российского рубля сократился на 0.04 драмa и составил 6.59 драм. Курс британского фунта вырос на 2.35 драмa и составил 498.90 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 11.46 драмa и составила 22973.73 драм. Цена серебра выросла на 9.58 драмa и составила 262.90 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.