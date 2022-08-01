Азиатские индексы - 01-08-22
ТОКИО, 1 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.69% и составил 27993.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.02% и составил 1960.11 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.21% и составил 3259.96 пункта, а HANG SENG вырос на 0.05% и составил 20165.84 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 18:25 Состоялись армяно-российские межмидовские консультации
- 18:21 Руководитель аппарата премьер-министра Армении провел встречу с главой МИД Грузии
- 18:15 Руководитель аппарата премьер-министра Армении провел встречу с премьер-министром Грузии
- 18:03 Президент Арцаха провел совещание с участием представителей силовых структур
- 17:54 Предстоящие на 2 августа мероприятия
- 17:34 Обсуждены возможности развития армяно-сербского сотрудничества в сфере здравоохранения
- 17:12 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-08-22
- 17:10 Азиатские индексы - 01-08-22
- 17:00 В Дохе представлены возможности реализации катарских инвестиций в Армении
- 16:56 Байден: США готовы обсудить с РФ новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3
- 16:46 «Cyprus Airways» планирует рейсы в Армению
- 16:14 Байден заявил, что США разработали план по полному возврату к ядерной сделке с Ираном
- 16:10 В повестке не было вопроса о вступлении Сербии в ОДКБ: Дмитрий Песков
- 15:48 Nikkei: США направляют авианосцы и самолеты к Тайваню в связи с возможным визитом Пелоси
- 14:45 МИД Ирана: стороны могут скоро договориться о новом раунде переговоров по ядерной сделке
- 14:14 Президент Алжира заявил о заинтересованности в присоединении к БРИКС
- 14:06 Представители US Forest Service посетили Кавказский заповедник биоразнообразия
- 13:56 Специалисты Центра гуманитарного разминирования и экспертизы в общине Давид Бек Сюникской области обнаружили снаряды
- 13:54 Армянские борцы вольного стиля на чемпионате мира до 17 лет завоевали 2 бронзовые медали
- 13:48 Температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов
- 13:36 Представленность армянских товаров и услуг в США будет расширена: состоится Армяно- американский бизнес-фестиваль
- 13:12 Германия выделит €880 млн на борьбу с голодом в мире
- 12:42 В Иране заявили, что страна не поддерживает ни одну из сторон в конфликте на Украине
- 12:36 Украина подтвердила свое участие в конкурсе песни «Детское Евровидение 2022», который пройдет в Армении
- 12:29 В Армении в течение прошедшей недели подтверждено 1434 случая заболевания Covid- 19
19:03, 29.07.2022
2750 просмотров Мы должны активно обсуждать вариант отделения карабахского вопроса от армяно- азербайджанских отношений:секретарь Совбеза
20:10, 26.07.2022
2259 просмотров В Карвачаре подорвались на мине несколько офицеров минобороны Азербайджана
10:00, 25.07.2022
2011 просмотров STARMUS I: последнее выступление человека, первым ступившего на луну и наблюдения космонавта, первым вышедшего в космос
15:20, 28.07.2022
1983 просмотров Подразделения ВС Азербайджана стреляли и в направлении Тонашена: Минобороны Арцаха сообщает подробности
21:59, 25.07.2022
1967 просмотров Работу в жару: профсоюзы призывают принять общеевропейский закон