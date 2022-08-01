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Азиатские индексы - 01-08-22

Азиатские индексы - 01-08-22

ТОКИО, 1 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.69% и составил 27993.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.02% и составил 1960.11 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.21% и составил 3259.96 пункта, а HANG SENG вырос на 0.05% и составил 20165.84 пункта.


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