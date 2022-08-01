Байден: США готовы обсудить с РФ новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3

США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должны продемонстрировать готовность к совместной работе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении президента США Джо Байдена по случаю открытия конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.

"Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <...> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями", - говорится в заявлении.

США считают, что обсуждение новой системы по контролю за вооружениями должно проходить при участии Китая.

"Китай также несет ответственность как государство, обладающее ядерным оружием, в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и член ядерной пятерки за участие в переговорах" по разработке новой системы контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, говорится в заявлении Байдена.