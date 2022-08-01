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«Cyprus Airways» планирует рейсы в Армению

«Cyprus Airways» планирует рейсы в Армению

Авиакомпания «Cyprus Airways» объявила о своем намерении совершать рейсы в Ереван. Как передает «Арменпресс», Routesonline сообщает, что два раза в неделю Airbus A320 будет выполнять рейс из Ларнаки в ереванский аэропорт «Звартноц». Хотя авиакомпания не подтвердила дату запуска рейса, она сообщила, что рейсы будут сезонными.

Греческая авиакомпания «Aegean Airlines» также предлагает рейс Ларнака-Ереван с возможностью одной остановки в Греции.
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