«Cyprus Airways» планирует рейсы в Армению
Авиакомпания «Cyprus Airways» объявила о своем намерении совершать рейсы в Ереван. Как передает «Арменпресс», Routesonline сообщает, что два раза в неделю Airbus A320 будет выполнять рейс из Ларнаки в ереванский аэропорт «Звартноц». Хотя авиакомпания не подтвердила дату запуска рейса, она сообщила, что рейсы будут сезонными.Греческая авиакомпания «Aegean Airlines» также предлагает рейс Ларнака-Ереван с возможностью одной остановки в Греции.
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